وزير الدفاع الايراني: مشاريعنا الهندسية تحولت الى نماذج لامثيل لها

اشاد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي بـ"المشاريع الهندسية التي أنجزتها القوات المسلحة" ووصفها بـ"أنها تحولت الى نماذج لامثيل لها في البلاد وينبغي أن تبقى ماثلة أمام الاجيال القادمة".

ولفت إلى أن "العمليات الدفاعية والهجومية وهجمات الاعداء واجتياز الممرات المائية الصعبة وتشييد المواضع والمتاريس تمت على يد المهندسين الذين أدوا أدوارا مهمة"، مشيراً إلى أنه "بعد انتهاء حرب السنوات الثمانية واجهنا أنواعا جديدة من التهديدات بالعمليات الارهابية والانتحارية وزيادة حجم الانفجارات التقليدية وغيرها في مجالات الهندسية الدفاعية والتي ينبغي وضع الخطط اللازمة لمواجهتها في المجالات الهندسية".

ووصف التجارب المكتسبة من حرب السنوات الثمانية بالخزان الذي لاينضب، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من التجارب والمعارف المكتسبة بشكل جيد"، لافتا الى إن "المرحلة التي أعقبت هذه الحرب شهدت حروبا وتطورات عديدة في المنطقة والتي يمكن الاستفادة من تجاربها في مجال تعزيز القطاع الهندسي".