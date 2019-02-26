جيريمي كوربن: عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست قد يشكل أزمة كارثية

أكد زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض جيريمي كوربن أن "حزب العمال لديه خطة لتكون بريطانيا موحدة"، مشدداً على أن "التزامات رئيس الوزراء تيريزا ماي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" تبقى منقوصة". ورأى أن "عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست قد يشكل أزمة كارثية". وكانت ماي قد أعلنت أنه "إذا اضطررنا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق فإننا سننجح في ذلك"، لافتة إلى "أننا سوف نعرض اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت في مجلس العموم يوم 12 آذار المقبل".

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