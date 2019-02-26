أعرب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن "تطلع السعودية أن تسهم نتائج القمة العربية الأوروبية في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة".

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: نأمل أن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد الاوروبي لصالح الشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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