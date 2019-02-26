أوغلو: شراء تركيا لمنظومة "اس 400" صفقة محسومة

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية "اس 400" صفقة محسومة"، مشيراً إلى "أننا نناقش حاليا موضوع موعد تسليم منظومة إس — 400".
وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أوضح أن "ذهاب قيادة الاتحاد الأوروبي بأكملها إلى مصر وتواجدهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفاق وإزدواج في المعايير".
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "الوفد الأميركي الذي سيزور تركيا غدا سيبحث موضوع انسحاب القوات الأميركية من سوريا"، مشدداً على أنه "ينبغي أن تتطابق آرائنا مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة والمواضيع الأخرى ومجوعة العمل تجتمع لهذه الغاية غدا حيث سنبحث ما يمكن أن نفعله سويا".
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