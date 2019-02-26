إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب سائق بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق في كفر شكر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر شكر من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "باسم. س. ك"، 30 سنة، سائق ومقيم ساحل سليم – أسيوط، مصابًا برش خرطوش بالقدم اليسرى وتصرح له بالخروج عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

انتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز، وبسؤال المصاب، قرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته، محملة بأقفاص الدواجن فوجئ باصطدام دراجة بخارية به من الخلف يستقلها عدد 3 أشخاص فحدثت بينهم مشادة كلامية، بسبب أولوية المرور بالطريق تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار ناري صوبه، محدثا إصابته وفروا هاربين من خلال الفحص وجمع المعلومات وإجراء التحريات.

جرى التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "علي. س. م" وشهرته "علي الألفي" 20 سنة، عاطل، السابق اتهامه في قضية مخدرات، و"محمود س ا"، وشهرته "ابن أم الرزق" 20 سنة، عاطل، و"محمد ا ع"، وشهرته "كتو" 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات "هارب".

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين جرى ضبط الأول والثاني وبحوزة الأول السلاح النارى المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1185 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019.