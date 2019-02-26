بالصور.. "هندسة منوف" تبتكر جهاز معايرة رسم القلب باستخدام الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

توصل فريق من طلاب قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بهندسة منوف الإلكترونية جامعة المنوفية، والفائز بالمركز الأول في أسبوع شباب الجامعات الدورة 12 بجامعة كفر الشيخ لعام 2019، إلى فكرة لابتكار جهاز معايرة رسم القلب باستخدام الموبايل ويتكون الفريق من الطالب مينا سمير بشرى، ريمون ظريف، ديفيد صبحي، عمر السيسي، كيرلس أيمن، فادي وديع، طارق أبوالسعود.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل كرار، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الكلية والمشرف العام على المشروع، أن الجهاز عبارة عن جهاز إلكتروني متقدم باستخدام الميكروكنترولر ويمكن التحكم فيه عن طريق تطبيق موبايل لمعايرة أجهزة رسم القلب في المستشفيات والمراكز الطبية بطريقة سهلة وغير مكلفة.