قبل الحكم على "كتيبة الإعدام".. القصة الكاملة لشنق طفل في شجرة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تواصل محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الرابعة"، في جلسة اليوم السادس من شهر فبراير، الموافق الخميس المقبل 28 فبراير، محاكمة 3 متهمين بقتل طفل من خلال شنقه في شجرة، بسبب خلاف شقيق المجني عليه مع أحد المتهمين، وذلك للنطق بالحكم عليهم.

تُشكل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، من المستشار حسن أبوزهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو غنام، وذلك للنطق بالحكم في أحداث القضية رقم 19112 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 943 لسنة 2014 كلي كفرالشيخ.

تفاصيل الواقعة تعود إلى 6 سنوات ماضية، وتحديدًا في يوم 28 سبتمبر 2013، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما ارتكب المتهمون "محمد. ا.ع"، مبيض محارة، ويقيم بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، و"محمد.ح"، تباع، ويقيم بقرية بشبيش بمحافظة الغربية، وآخر مجهول، قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم ع.إ.ف"، عمدًا مع سبق الإصرار وعقدوا العزم على قتله.

وكشفت أوراق القضية عن توجه كلا المتهمين والمجهول إلى المكان المتواجد فيه الطفل المجني عليه، أثناء نومه في إحدى الأماكن، وفور رؤيتهم الطفل جثم المتهم الأول فوقه وكمم فمه وأحكم قبضته بعنقه وقاموا بلف قطعة قماش برقبته وأوثقوها بإحدى الأشجار وتعليقه بها، ما أدى إلى وفاته مشنوقًا بحسب إصاباته الموصوفة بالصفة التشريحية.

أما المتهم الثالث "ع.إ.ف.ا"، سائق "توكتوك"، ويقيم بقرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، فيواجه نفس الاتهامات الموجهة لسابقيه لاتهامه بتحريض ومساعدة المتهمين المذكورين والمجهول، لارتكاب الجريمة، من خلال اتفاقه معهم على قتل الطفل المجني عليه، لوجود خلاف سابق مع شقيق الطفل، حيث أرشدهم عن مكان وجود الطفل فوقعت الجريمة.