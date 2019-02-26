حبس 3 أشقاء متهمين بقتل جارهم بسبب خلافات على قطعة أرض في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بقتل تاجر جارهم بسبب خلافات على قطعة أرض بدائرة المركز.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بمقتل شخص بقرية "الشيخ عيسى" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت قوة مكبرة من رجال البحصث الجنائي، برئاسة اللواء إيهاب لمعي، مساعد مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي للفرع، والنقيب وليد ثروت، رئيس مباحث بلبيس، إلى موقع البلاغ، حيث تبين مقتل "سلامة.ع.ال" 27 عامًا، تاجر، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "عاطف.ع.م" وشقيقيه "علاء" و"عزت" من قرية "عرب البياضين"؛ بسبب خلاف بين المتهمين وأسرة المجني عليه على قطعة أرض يملكونها.

وتبين أن المتهمين تسللوا ليلًا إلى القرية وأنهوا حياة المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب المُبرح، فيما تم ضبطهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.