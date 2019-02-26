أثناء تدشين مشروع في تزنيت.. مواجهة ساخنة بين برلماني والوزير اعمارة – فيديو

فوجئ عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، صباح أمس الاثنين، بالنائب البرلماني عبد الله غازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يدخل معه في خلاف، ونقاش حاد، بسبب تأخر بعض المشاريع في إقليم تزنيت، وذلك على هامش حفل تدشين أشغال بناء ممر الدراجات في الطريق الوطنية رقم 1 بين واد جرار وتيزنيت.

ووقع الخلاف بين عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي، ونائب برلماني في إقليم تزنيت، مع الوزير عبد القادر اعمارة، حين كان هذا الأخير يستعد للمغادرة، واجهه غازي بتأخر صرف مجموعة من التزامات الوزارة المبرمجة سابقا لبعض المشاريع في الإقليم، وطالبه بتفعيل المساطر، التي يمكنها التعجيل بعملية الدعم لإنجاز المشاريع.

ورد الوزير عبد القادر اعمارة، بدوره، بمطالبة رئيس المجلس الإقليمي بضرورة توفير المساهمة المالية، التي يجب أن يتم الالتزام بها، قبل أن تقوم الوزارة بصرف الالتزامات المالية، والقانونية المتفق عليها.

وعلم “اليوم24” أن النقاش تمحور حول تعثر اتفاقية بين الوزارة، والمجلس الإقليمي، التي تخص 300 كلم من الطرق في الإقليم ، ما جعل عبد الله غازي يستغل فرصة حلول الوزير في مدينة تزنيت لتدشين مشروع طرقي خاص بممر الدراجات، ويستفسره عن مآل الاتفاقية، وموعد الالتزام بها.