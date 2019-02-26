توقف الأشغال بالطرقات وعدم إتمامها يربك شوارع طنجة

يشتكي عدد من المواطنين في مدينة طنجة من توقف الأشغال، التي طالت شارع مراكش، المجاور للقصر البلدي، حيث تم تقطيع جادة الطريق بعد الإصلاحات، التي قامت بها إحدى المقاولات التابعة للشركة، المفوض لها تدبير قطاع الماء، والكهرباء في المدينة.

ونتج عن هذا التوقف عرقلة لحركة السير والجولان، خصوصا أن العديد من السائقين يحاولون تجنب هذا الشارع، الذي امتلأ بالحصى، والحفر، خوفا من وقوع حوادث.

وبخصوص ذلك، قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في بيان لها إنه “بعد قطع جادة الطريق، ومدها بقنوات الصرف الصحي، لم تتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، لتظل هذه الصور المخجلة قائمة منذ ذلك التاريخ دون أن تتحمل هذه الجهة مسؤولياتها في متابعة المقاولة المعنية، وإلزامها بإتمام الأشغال”.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة تعرف العديد من الأشغال على مستوى الشوارع الكبرى، وحسب متابعين للشأن المحلي، فإن هذه الأشغال تشهد تعثرات في إتمامها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المواطنين يفاجؤون بين الفينة والأخرى بإغلاق إحدى الشوارع، من دون إشعارهم، وهو الأمر الذي يطرح مشكلة كبيرة على مستوى السير والجولان، حيث تصبح الشوارع المحاطة بمكان الأشغال مكتظة، وتنتج عن ذلك فوضى عارمة في شوارع المدينة.