“في بلادي ظلموني” تصل الجزائر في احتجاجات ضد “العهدة الخامسة” -فيديو

وصلت أغنية ” في بلادي ظلموني” التي ألفتها وأنشدتها جماهير فريق الرجاء البيضاوي، إلى الشارع الجزائري، الذي يعيش على إيقاع الاحتجاجات على النظام الحاكم، ضدا على الـ”عهدة الخامس”، وعزم الرئيس عبد العزيز بوتفليق الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، لولاية خامسة.

وردد الآلاف من الجزائريين في عدد من المدن، شعارات الرجاء البيضاوي الشهيرة، وأغنيته “في بلادي ظلموني” في عدد من المدن الجزائرية، وذلك تعبيرا منها عن رفضها لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد، وكذا رفضها لترشح جديد لبوتفليقة، بسبب مشاكله الصحية.

وخرج الآلاف من الجزائريين، منذ 22 فبراير الماضي، إلى عدد من المدن، احتجاجا على قرار النظام الجزائري، القاضي بترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، على الرغم من مشاكله الصحية، وعدم قدرته حتى التواصل مع الشعب.