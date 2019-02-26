تشيلسي يعلن معاقبة كيبا بسبب واقعة ساري ويخصم راتبه

قرر تشيلسي معاقبة الحارس كيبا أريزابالاجا بخصم راتبه لمدة أسبوع، بعدما رفض استبداله خلال الهزيمة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الأحد.

وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت “اتخذ النادي قرارا بتغريم كيبا راتبه لمدة أسبوع واحد والتبرع به لمؤسسة تشيلسي”.

وبدا أن أريزابالاجا يعاني من إصابة، بعدما منع سيرجيو أجويرو من التسجيل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وطلب منه المدرب ماوريسيو ساري الخروج قبل أن يخسر تشيلسي 4-3 في ركلات الترجيح.

لكن بعدما توقف اللعب، وطلب الحكم الرابع من أريزابالاجا الخروج ومشاركة الحارس البديل ويلي كاباييرو، أصر الحارس الإسباني على أنه جاهز للعب ورفض الخروج وسط غضب واضح من ساري.

وقال المدرب الإيطالي بعد اللقاء الذي انتهى دون أهداف، إنه حدث “سوء فهم كبير” لأنه اعتقد أن أريزابالاجا يعاني من شد عضلي، بينما أكد الحارس أنه سليم واستمر في الملعب لمحاولة التصدي لركلات الترجيح.