فرتوت أقرب المرشحين لتدريب هذا الفريق في البطولة

بات المدرب يوسف فرتوت، المدرب السابق للمغرب التطواني، مرشحا بقوة من أجل الإشراف على فريق سريع واد زم، في ما تبقى من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك خلفا للمدرب المقال، المصري طارق مصطفى، الذي أعفي من مهامه بسبب النتائج السلبية.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الواد زمي، أن فرتوت يعتبر هو الخيار الأول من أجل قيادة الفريق، في الدوريات الـ11 المتبقية من بطولة هذا الموسم، والهدف الأول هو إنقاذه من النزول لقسم “الظلام” وضمان بقاءه مع الكبار هذا الموسم.

وكانت إدارة النادي، الذي صعد الموسم الماضي لقسم الأضواء، قد قررت الإنفصال مع مدربها المصري طارق مصطفى، بعد هزيمته في آخر جولة من البطولة على يد فريق الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الفريق المركز 14 في سلم ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الكوكب المراكشي، متذيل الترتيب.