أمنستي: محاكمة بوعشرين هي العنوان البشع لسياسة معاداة الأصوات الحرة

لازال موضوع محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، تستأثر باهتمام المنظمات الحقوقية الدولية.
وقالت فاطمة ياسين، رئيسة منظمة العفو الدولية بالمغرب، إن “محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، هي العنوان البشع لسياسة المغرب التي تعادي الأصوات المعارضة والحرة”.
ودعت المتحدثة، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال استعراض تقرير المنظمة الدولية، حول “حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018″، إلى “رفع القيود على حرية التعبير والاحتجاجات بالمغرب”.
وحثت المسؤولة في المنظمة الدولية، على “إطلاق سراح الصحافيين ومعتقلي حراك الريف”، وشددت على أن “هذا هو الخيار السليم من أجل مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان”.
وأشار التقرير الدولي الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى محاكمة توفيق بوعشرين، وقال إنه أدين بتهم دأب على نفيها، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 12 سنة.
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