رهط: وقفة تحت عنوان "التسامح يجمعنا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن برنامج "هلا فبراير" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، نظم المركز الجماهيري بالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي ومشروع "سلطة مكافحة العنف والمخدرات والكحول" في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وقفة احتجاجية تحت عنوان "التسامح يجمعنا" على دوار المركز الجماهيري رهط.
وشارك في الوقفة التي نظمت اليوم، الثلاثاء، عشرات الطلاب من مدرسة ابن خلدون، وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرستي الأمل والحنان والوفاء، بالإضافة إلى موظفي المركز الجماهيري وبلدية رهط.
ورفع المشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة لافتات وشعارات بعنوان: "نتصافح ونتسامح"، "التسامح عنوان مدينتنا"، "التسامح يعمر والعنف يدمر".
وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة المجتمع بمحاربة ظاهرة العنف والتروي والصفح والتسامح فيما بينهم.
يشار إلى أن فعاليات "هلا فبراير" التي انطلقت مطلع هذا الشهر مستمرة، حيث تخللت عشرات الفعاليات والنشاطات والبرامج المختلفة التي خصصت خصيصا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في رهط.
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