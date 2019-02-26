لاعب ريال مدريد يكشف مفتاح الفوز على برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حث لاعب ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو، على ضرورة اللعب بقوة في الدقائق الأولى والاستعانة بدعم الجماهير، خلال مواجهة نظيره برشلونة، غدا الأربعاء، ضمن مرحلة إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.
وأكد أسينسيو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "علينا أن نُظهر قوة كبيرة في الدقائق الأول والاستعانة بدعم مشجعينا، وسنسعى للفوز بالمباراة منذ اللحظة الأولى".
وأضاف "بطولة الكأس هي الوحيدة التي لم أفز بها مع ريال مدريد، وهذا يجعلني متحمسًا بشكل خاص".
وتابع "نعلم أنها لحظة مهمة بالنسبة لنا، ويجب أن يكون الفريق موحدًا ومتأكد أن النتائج الإيجابي ستأتي كما حدث في السنوات الماضية".
وأوضح "شغفي بكرة القدم كان من والدي، الذي شجعني منذ الطفولة على اللعب، وحين كنت صغيرا جلب لي كرة وبدأت أركلها".
واختتم "الإبداع مهم جدًا لأنه في كرة القدم هناك مواقف يجب حسمها في جزء من الثانية، وما يجعلني مختلفا هو الخيال، والتحركات غير الطبيعية".
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