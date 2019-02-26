شكرًا حبيبي | ياسر عمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

يأتينا ياسر عمر مرّة أخرى بأغنية جديدة، عنوانها "شكرًا حبيبي"، من كلمات سائد السويركي، ضمن مشروعهما الغنائي الذي تنفرد @فسحة - ثقافيّة فلسطينيّة بتغطيته.

هذا المشروع الغنائي الفلسطيني، يأتي إلينا من #غزة وقصده أن يوصل إلينا صوت الحياة فيها.

سائد شاعر من غزّة، له أربعة دواوين شعريّة، والعديد من المسرحيّات الغنائيّة والأغاني، وياسر ملحّن من غزّة بدأ مسيرته في الثمانينات، في "فرقة الجنوب للأغاني الشعبيّة"، واستمرّ بالعمل معها إلى الآن.

كلمات الأغنية

شكرًا حبيبي

شكرًا لأنك

أنت حبيبي

شكرًا لعينيك التي

نادت حبيبي

شكرًا لروحك

شكرًا لنارك

لاختصارك

رحلة البحث الطويل

شكرًا لاسمك

شكرًا لرسمك

شكرًا لدرب كنت فيه هنا الدليل

شكرًا أقول إذا التقينا

ثم ذبنا

واحد متوحدا

وصرخت بالحب الذي سواك

خذني إليك

فإنني روحي سماك

وأنا رضيت بأن أكون هنا القتيل

شكرًا لأنك حين التقينا

عانقتني

وهمست لي

إني وروحي ملك روحك

فالحب أن نحيا الحياة

كأننا... في كل ثانية نحب

في كل ثانية نعيش

لزنبق الحلم الجميل