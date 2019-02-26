ليفربول مهدد بفقدان أحد نجومه أمام إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الإصابة تهدد مشاركة نجم ليفربول الإنجليزي في مباراته المقبلة أمام إيفرتون، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن"، فإن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي روبرتو فيرمينو قد تجعله غير جاهز للمشاركة في ديربي الميرسيسايد، الأحد المقبل.

وكان فيرمينو قد تعرض لإصابة في الكاحل، خلال مشاركته في لقاء الريدز ضد مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في إطار البريمييرليغ، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يغيب فيرمينو عن مباراة فريقه أمام واتفورد، غدًا الأربعاء، بينما سيشارك بدلًا منه، واحد من الثنائي دانييل ستوريدج أو شيردان شاكيري.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريمييرليغ برصيد 66 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي الوصيف.