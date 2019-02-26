شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي ثابت: أدروغان يحركه فقط مصلحته وحلمة في الريادة والان مع التفاصيل

قال الدكتور مصطفي ثابت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر المصرية، في نفس الوقت الذي يتحالف أردوغان مع روحاني الذي يقتل العرب في اليمن وسوريا و العراق يومياً يقول أنه لن يقابل السيسي لأن هذا لا يتوافق مع انسانيته.

وتعجب ثابت من المغيبين على موقع التدوين المصغر "توتير" قائلاً بأن الاعجب أن هناك من المغيبين من يقتنع بكلامه أردوغان يحركه فقط مصلحته وحلمة في الريادة.

في الوقت نفسة لقى قول أردوغان سخريته واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قوله.