شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: ظريف وروحاني واجهة لمافيا دينية فاسدة والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعليقا على إعلان استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأنه هو والرئيس الإيراني حسن روحاني «ليسا إلا واجهة لمافيا دينية فاسدة».

وأضاف بومبيو على حسابه على موقع «تويتر»: «علمنا باستقالة ظريف، لنرى ما إذا كانت ستستمر. وعلى أي حال، فإنه والرئيس حسن روحاني مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة».

وتابع: «إننا نعرف أن (المرشد الإيراني علي) خامنئي هو من يتخذ كافة القرارات النهائية».

وشدد: «سياستنا لن تتغير - يتعين أن يتصرف (النظام) كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه».

إلى ذلك، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) عن ارتياحه لاستقالة ظريف المفاجئة مساء أمس (الاثنين).

وقال نتنياهو «لقد رحل ظريف، هذا مصدر ارتياح»، وأضاف «طالما أنا موجود، إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا».

وكان مكتب الرئيس الإيراني أكد في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء) استقالة ظريف، لكنه قال إن الرئيس لن يقبلها.

واعتبر روحاني أن ظريف «في طليعة المعركة ضد أميركا»، على حد قوله.