مدير عام سيئون يرأس اجتماع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي

ترأس مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي محمد عوض العامري صباح اليوم، بمدينة سيئون، بمعية الأمين العام للمجلس المهندس حسين بامخرمة إجتماعا ضم أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بالمديرية لمناقشة المواضيع المتصلة بعمل المجلس .

وجرى في الاجتماع الاطلاع على المشاريع الخاصة والمنفذة في إطار مديرية سيئون ومناقشتها والبدء بخطواتها التنفيذية .

وفي الإجتماع كلفت الهيئة الإدارية رئيس لجنة التخطيط بالمجلس القيام بمتابعة مشاريع السلطة المحلية بالمديرية مع اللجنة العليا للمناقصات وذلك من أجل متابعة ملفات المشاريع والمعلومات الأساسية الأساسية المخصصة للمديرية.

واستعرض المدير العام العامري في الاجتماع لمحة وجيزة عن الحملة التي نفذها مكتب الأشغال العامة ووحدة النظافة بالمديرية لتنظيم السوق العام .

حيث أكد المدير العامري ان هناك مقترح لتنظيم السوق العام من خلال تخصيص مواقف للسيارات والعمل على توسعة بعض الطرق داخل المديرية.

وناقش الاجتماع تقارير اخرى منها مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2019م وتشكيل لجنة فنية لمشاريع البرنامج .

وفي ختام الاجتماع أقرت الهيئة الإدارية الحساب الختامي للمديرية لعام 2018م مع الملاحظات الواردة عليه من قبل الأعضاء.