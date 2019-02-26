شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس القادم.. مهرجان تراثي بلحج تنظمه الدائرة الثقافية بالمجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل

تنظم الدائرة الثقافية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة المحلية في محافظة لحج الخميس القادم مهرجانا فنيا تراثيا تحت عنوان (على الحسيني سلام).

وأكد رئيس الدائرة الثقافية عمرو محمد عقيل ان برنامج المهرجان الذي سيقام على ملعب معاوية بحوطة لحج، سيشتم على فقرات شعبية تراثية جامعة لمحافظتي عدن ولحج منها فقرات غنائية من التراث اللحج ورقصات شعبية ستؤديها فرق شعبية من محافظتي عدن لحج بالإضافة إلى مسابقات وجوائز للأطفال.

وأضاف عقيل أن الجنوب يحوي مخزونا ثقافيا تراثيا غنيا ومتنوعا تعدى النطاق المحلي إلى الخارج.

وقال أن المهرجان يأتي لإبراز هذا التنوع الفني الثقافي والتراثي للجنوب وهو أيضا ضمن خطة الدائرة الثقافية لإعادة الروح إلى مثل هذا التراث الثقافي ولتعزيز الهوية الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، قدّم المتحدث الرسمي بأسم المجلس الإنتقالي الجنوبي -عضو هيئة الرئاسة- سالم ثابت العولقي، واجب العزاء للمقدم محمد سالم البوحر -قائد محور عزان- في قوات النخبة الشبوانية بمحافظة شبوة، وذلك في وفاة شقيقه مهدي البوحر، الذي تعرض لحادث مروري أليم أودى بحياته.

وأعرب المتحدث خلال زيارته مجلس العزاء اليوم بمنطقة الخبر في مديرية حبان، عن صادق مواساته وتعازيه لأشقاء وأسرة الفقيد، وترحم على روح الفقيد مهدي البوحر، مبتهلًا للمولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونَقَلَ العولقي للمقدم البوحر وأسرة الفقيد تعازي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي ونائبه الاستاذ هاني بن بريك وأمين عام المجلس الأستاذ احمد لملس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، وعظيم مواساتهم للمقدم البوحر ومن خلاله إلى أبناء وإخوة الفقيد وكافة أفراد أسرتهم الكريمة.

ومن جانب أسرة الفقيد، أعرب الشيخ ناصر محمد القميشي وكيل محافظة شبوة والمقدم محمد سالم البوحر قائد محور عزان بقوات النخبة الشبوانية، عن شكرهما وتقديرهما للمتحدث الرسمي على تقديم واجب العزاء في فقيدهم سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، معظمان الأجر لله، سائلينه عزّ وجلّ أن يتغمد فقيدهم -طيب الله ثراه- بواسع الرحمة والمغفرة.