شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الأوروبي يتبرع بـ1.6 مليون دولار والمانيا بمليون يورو للإستجابة الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

أعلن الإتحاد الأوروبي، عن تبرعه بمبلغ 1.6 مليون دولار، لدعم خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن، وذلك خلال مؤتمر المانحين الثالث، المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية .

كما أعلنت ألمانيا، عن تبرعها بمبلغ مليون يورو لدعم نفس الخطة .

وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتها عن تبرعهما بمليار دولار لدعم خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن، فيما أعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 250 مليون دولار .

ويهدف مؤتمر المانحين إلى جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.