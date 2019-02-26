شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. إعتماد 11 مليار درهم للبنى التحتية الاتحادية بالمناطق الشمالية والان مع التفاصيل

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إعتماد 11مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : استكملنا اليوم جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية.. واعتمدنا 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية.. جولاتنا مستمرة.. ومشاريعنا لن تتوقف.. ودولتنا ستبقى منطلقة اقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا".

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أمس الإثنين، أنه تم اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة، وذلك عقب جولة ميدانية اليوم.