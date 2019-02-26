شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يؤكد إهتمام الإمارات بتوسيع التعاون مع الشركات الكورية والان مع التفاصيل

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، إهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية .

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، مركز سامسونج لأبحاث أشباه الموصلات.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.

وجاء في تغريدة الشيخ محمد بن زايد "اطلعت خلال زيارتي لمركز سامسونج لأبحاث أشباه الموصلات على أحدث ابتكاراتها ومشاريعها، مهتمون في دولة الإمارات بتوسيع قاعدة التعاون مع الشركات الكورية والاستفادة من خبراتها وتجاربها المتقدمة في الابتكار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.