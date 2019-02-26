شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب ثان في وادي حضرموت خلال 4 أيام والان مع التفاصيل

كشف مصدر خاص في مدينة سيئون بوادي حضرموت، أن مسلحون مجهولون أطلقوا النار على شاب تابع للأمن هناك، وأصابوه إصابة بلغية أدت الى وفاته.

وأفاد مصدرنا، أن الحادثة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، حيث باشر الجناة تنفيذ الجريمة من على متن دراجة نارية.

وقال مصدرنا، إن القتيل "صالح مدندن"، وهو أحد منتسبي كتيبة حضرموت بالمنطقة العسكرية الاولى وهو من أبناء منطقة القرن بوادي حضرموت.

وأضاف مصدرنا، أنه تم نقل الجندي وهو في حالة حرجة الى مستشفى سيئون لتلقي العلاج الا انه فارق الحياة فور وصوله الى المستشفى.

وقبل 4 أيام من اليوم، أقدم مسلحون مجهولون على اطلاق النار على شاب في العقد الثاني من عمره، بمنطقة مدهر في الخط السريع غربي مدينة القطن واردوه قتيلا على الفور فيما لاذا المسلحين بالفرار.

وفي وفي نهاية العام المنصرم، اغتال مسلحون مجهولون، جنديين حضارم، شرق مدينة سيئون بوادي حضرموت بالقرب من نقطة الغرف العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الاولى.

وافاد شهود عيان، ان جنديين من كتيبة الحضارم والذي تم تدريبهم في سيئون من قبل السعودية تم اطلاق النار عليهما وهما بدراجة نارية في منطقة تاربة شرق مدينة سيئون وتوفيا في الحال ولاذا المسلحين بالفرار؛ بحسب شبكة نخبة حضرموت المحلية بالتجرام.

ووفقا للمصادر فإن الجنديين هما ابوبكر مبارك عمر سليم صبيِح، ويونس محفوظ عمر سليم صبيِح؛ وهما ابناء عم، من مدينة تريم.

ويشهد وادي حضرموت انفلاتاً أمنيياً واستهداف للجنود الحضارم رغم انتشار قوات المنطقة العسكرية الاولى والتي لم تلقي القبض على اي ارهابي.