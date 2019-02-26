الإمارات وكوريا الجنوبية.. علاقات ثنائية وشراكات استراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لتدخل العلاقات الثنائية بين بالبلدين مرحلة الشراكة الشاملة. ترتبط الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات فريدة شهدت تقدماً خلال فترة قصيرة نسبياً بدءاً من إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1980 تطورت إلى مستوى أعلى مع عقد مشروع "براكة" لإنشاء محطة الطاقة النووية عام 2009 لتصبح الإمارات الدولة الأولى التي تمتلك مشروعا نوويا في العالم العربي.

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