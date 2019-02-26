انت الان تتابع الصين تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات عن السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، مجلس الأمن على مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بما يتفق مع أحدث تطورات الوضع، ورفعها في النهاية. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء: إن "الوضع الأمني في إقليم دارفور بالسودان ظل مستقرا على وجه العموم بعدما قامت مهمة "الأمم المتحدة - الاتحاد الإفريقي" في دارفور بتسليم مسؤولية الأمن إلى حكومة السودان العام الماضي. وأضاف "تاو" أن الصين تثمن مساهمة المهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور.

وأعرب عن اعتقاده بأن إجراءات الحكومة السودانية ستؤدي إلى دعم السلام والاستقرار طويلي الأمد في دارفور، مشيرا إلى أن العملية السياسية في دارفور يتعين أن تستمر، لافتا إلى أن حكومة السودان ملتزمة بالتسوية السياسية لقضية دارفور، وأنه ينبغي على أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة في الاقليم التخلي عن وسائل التسوية