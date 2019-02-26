الان تتابع إرهابيان يسلمان نفسيهما ويكشفان عن مخبأ أسلحة في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما أمس، للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست.

وحسب المصدر نفسه، فإن الإرهابيين كشفا عن مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، قاذف صاروخي و 10 قذائف “بي إم – 21″، بالإضافة إلى كمية من القذائف والقنابل الدفاعية ومخازن ذخيرة، و2257 طلقة من مختلف العيارات.