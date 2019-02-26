الجيش السوري يتصدي لمجموعات إرهابية تسللت باتجاه ريف حماة الشمالي

أوقعت وحدات من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، قتلى ومصابين في صفوف جماعات إرهابية حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي، وذلك في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق "منطقة خفض التصعيد " في "إدلب".

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على مواقع ونقاط تحصن إرهابيين من الحزب "التركستاني" في قرية "الحويز " ردا على خروقاتهم، ومحاولات مجموعات منهم الاعتداء على المناطق الآمنة بالريف الشمالي.

وأشارت الوكالة، إلي أن الرمايات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، وإصابة آخرين وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأشارت إلى أن وحدة من الجيش أفشلت محاولة تسلل مجموعات إرهابية من اتجاه قرى: قلعة المضيق، والشريعة، والجماسة، باتجاه عدد من النقاط العسكرية بريف حماه الشمالي أيضا، مما أسفر عن سقوط عدد من عناصر تلك المجموعات بين قتيل وجريح، وأجبرت الباقين على الفرار.