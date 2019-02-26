الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية

وقال نادى الأسير، فى بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 مواطنين من عدة بلدات في محافظة نابلس، و5 من محافظة بيت لحم، و5 من محافظة طوباس ، و 4 من بلدة العيزرية، بينهم طفل.
فى سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بوقف العمل فى طريق زراعى ببلدة اذنا غرب مدينة الخليل.
ومن ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس، من فلاحة أراضيهم.
وأضاف أن هذه الأراضي تقع بمحاذاة البؤرة الاستيطانية "احيا"، وتقدر مساحتها بعشرات الدونمات، مشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع قوات الاحتلال المواطنين من حراثة الأراضي وجني المحاصيل
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