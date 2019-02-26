اقتحام منزل حاخام الأرجنتين الأكبر ونتنياهو يندد بالواقعة

تعرض الحاخام الأكبر في الأرجنتين جابرييل دافيدوفيتش، في منزله في بوينس آيرس للهجوم من قبل عدد من اللصوص الذين قاموا أيضا بتقييد زوجته ونقل على اثرها إلى المستشفى.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تشويه سبع قبور يهودية بالرموز النازية في سان لويس بغرب الأرجنتين، فيما يعاني الأن الحاخام من كسر في عدد من الأضلاع وثقب في الرئة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد بالهجوم في بيان، مضيفا أنه "يجب عدم السماح لمعاداة السامية بترؤس رأسها".
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