اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، 11 مليار درهم لمشروعات الطرق والبنية التحتية الاتحادية، فى المناطق الشمالية، على هامش جولته الميدانية لزيارة مشروعات الحكومة الاتحادية.
وقال بن راشد "استكملنا اليوم جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية، واعتمدنا 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية فى المناطق الشمالية، جولاتنا مستمرة، ومشاريعنا لن تتوقف، ودولتنا ستبقى منطلقة اقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بن راشد يُجيب.. ما حجم اعتماد مشروعات الطرق والبنية التحتية فى المناطق الشمالية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.