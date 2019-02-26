شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (جنيف)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف «لقد تلقيت للتو نبأ سارا. أخيرا تمكنا من الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر». وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لوكالة فرانس برس إنها مهمة تقييم.