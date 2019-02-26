شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس)

أعلن المدعي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة المركزية في مدينة القدس حكمت بالسجن 11 عاما على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.

وكان غونين سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين. وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 يناير الماضي إلى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما.