باكستان ترفض تصريحات الهند وتؤكد أنها "سترد على العدوان"

اسماء السيد - اسلام اباد: رفضت باكستان الثلاثاء تصريحات الهند التي أكدت أنها شنت "ضربة وقائية" قتلت خلالها العديد من المسلحين المتمركزين على أراضي جارتها، ووصفتها بأنها "تخدم مصالحها ومتهورة ووهمية".

وكان مسؤولون باكستانيون أعلنوا أن طائرات حربية هندية اخترقت المجال الجوي لباكستان وقصفت بالاكوت (شمال غرب) لكنهم أكدوا عدم وقوع إصابات أو أضرار. ووصف وزير الخارجية شاه محمود قرشي في مؤتمر صحافي في إسلام أباد خرق الأجواء بأنه "عدوان لا مبرر له سترد عليه باكستان في الوقت والمكان الذي تختاره".