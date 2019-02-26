كيم جونغ اون يزور السفارة الكورية الشمالية في هانوي

اسماء السيد - هانوي: غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الثلاثاء الفندق الفخم الذي ينزل فيه بهانوي للقيام بزيارة الى سفارة بلاده بعد ساعات على وصوله الى فيتنام لعقد القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتوجه موكب سيارات من فندق مليا في وسط المدينة الى مقر السفارة الكورية الشمالية.

وخرج كيم جونغ اون من سيارة الليموزين برفقة شقيقته كيم يو جونغ ومساعدين آخرين ودخل مبنى السفارة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي وصل في وقت سابق الثلاثاء الى هانوي حيث استقبله حشد كبير وسط اجراءات امنية مشددة.

وتعقد القمة بين كيم جونغ اون وترامب الاربعاء والخميس في هانوي.