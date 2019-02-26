بالصور| ثكنة عسكرية في فيتنام استعدادا لقمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية

تحولت مدينة هانوي في فيتنام، إلى ثكنة عسكرية استعدادا لانعقاد ثاني قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، والتى يفترض أن يلتقى كيم وترامب فى 27 و28 فبراير الجارى لبحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وسيسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار حتى دونج دانج بالقرب من الحدود مع الصين، وسيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوى التى تبعد 170 كيلومترًا.
وأعلنت فيتنام أن السير على هذا الطريق ممنوع من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من 26 فبراير الجاري، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.
وعززت فيتنام أيضًا الإجراءات الأمنية في محطة القطارات في دونج دانج، وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي، كما عززت بأعدادًا كبيرة من قوات الأمن المسلحة فى هذه المنطقة.
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