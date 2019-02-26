شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تادرس قلدس: القمة الأوروبية تخرس ألسنة الكاذبين بعظمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، أنه بعد انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، فلا مجال بعد الآن للإدعاء كذبا على مصر، خاصة بعد القمة التاريخية التى شهد بها العالم أجمع، وجاء إلى مصر رؤساء دول وحكومات 50 دولة فى العالم، ليشهدوا بعظمة وقوة مصر، لافتا إلى أن هذه القمة كانت دليل على نجاح الرئيس السيسي فيما تصدى له منذ سنوات، وحارب الإرهاب وقام بتنمية لم تحدث منذ زمن طويل.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أن مكاسب مصر لا حدود لها بعد هذه القمة سواء على المستوى السياسي باعتراف ومجيء قادة العالم إلى مصر، أو على المستوى الاقتصادى من خلال الاتفاقات الثنائية مع دول عديدة من التى حضرت، أو الانفراجة السياحية خاصة أن زعماء العالم رأوا بأعينهم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان ومقاصد سياحية بديعة ومتميزة، أو على المستوى الاجتماعى وضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية عبر تحويلها إلى هجرة شرعية ونظامية وتأهيل الشباب.