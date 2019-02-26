عراجي: حل مشكلة الإسكان بأن تضع الدولة سياسة إسكانية

اجتمعت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بحضور مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود.

وأكد رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي أن القروض السكنية مرت بمراحل وأنه في المؤسسة فقط 300 مليار فقط ومنها للمؤسسة العامة للإسكان وأخرى لإسكان العسكريين ورئيس المؤسسة العامة للإسكان يقول كيف سنكمل وسألناه إذا لم يكن هناك ما يكفي لماذا تستقبلون الطلبات.

وأكد أن الحل بأن تضع الدولة سياسة إسكانية لأنه بغياب السياسة الإسكانية لن نصل إلى حل، والمشكلة من أين سنأتي بالأموال والمفروض تمويل السياسة الإسكانية من المصرف المركزي وإذا لم نؤمن السياسة الإسكانية فنحن سنذهب إلى مشكلة بالنسبة للقروض الإسكانية.