بو صعب: لا مبرر لإبقاء شارع حيوي في وسط العاصمة مقفلا أمام المواطنين

نشر وزير الدفاع الياس بو صعب صورة للشارع المحيط بمبنى الإسكوا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكد أنه "لا مبرر لإبقاء هذا الشارع الحيوي في وسط العاصمة مقفلا أمام المواطنين الذين يعانون يوميا من زحمة السير"، مشدداً على أن "قراراً بسيطاً يفرج المواطنين".

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