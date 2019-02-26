الأمم المتحدة تعلن الوصول الى مخازن المساعدات في الحديدة باليمن للمرة الاولى منذ أيلول

أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الاولى منذ ايلول الى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ سارا. أخيرا تمكنا من الوصول الى مخازن مطاحن البحر الأحمر".
ويشهد اليمن، حرباً منذ 2014 بين الحوثيّين والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
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