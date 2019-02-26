مسؤولة بالخارجية المصرية: تحركات إسرائيل في أفريقيا تهدد البلاد

حذرت مساعدة وزير الخارجية المصري السفيرة سعاد شلبي من "تهديد إسرائيل لأمن مصر والضغط عليها لتخضع لها، بتحركاتها في أفريقيا"، معتبرة أن "الحل في توثيق العلاقات مع إثيوبيا".

وخلال حديث صحفي، أوضحت أن "توطيد العلاقات الأفريقية مع مصر من أولى اهتمامات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مشيرة إلى أنه |ظهر اهتمام مصر بقضايا أفريقيا خلال مؤتمر الاتحاد العربي الأوروبي والذي ناقش قضايا أفريقيا ومشكلاتها، كما حرصت على تنظيم الكثير من المؤتمرات والقمم الأفريقية لمشاركة الشباب الأفريقي مشكلاتهم والعمل على مواجهتها".

ورأت سلبي أن "مصر تنتمي للهوية الأفريقية أكثر من الهويات الأخرى، وهي تعتبر ملتقى الحضارات والثقافات والطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، والتي تطل علي البحر المتوسط والأحمر، ويوجد بها أكبر أنهار العالم".

وشدد على أن "عام 2019 حاسم بالنسبة لمصر، بدأ بترأس مصر للاتحاد الأفريقي، كما لعبت مصر لعبت دورا كبيرا في التضامن الأفريقي الآسيوي من خلال تقديم مساعدات للدول الأفريقية وتقديم وسائل التكنولوجيا التي تحتاجها، ومركز التدريب علي حفظ السلام".