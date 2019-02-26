السلطات الباكستانية تؤكد أنها سترد على عدوان من جانب الهند

رفضت السلطات الباكستانية في بيانk التصريحات "الوهمية" للهند حول الغارة على أراضيها، واكدت أنها "سترد على العدوان من جانب الهند"، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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