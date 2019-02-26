مجلس الأمن الروسي: أميركا تستعد لغزو فنزويلا عبر بورتوريكو وكولومبيا

لفت مجلس الأمن الروسي إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تستعد لغزو فنزويلا من خلال نقلها جنودا إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لفنزويلا".

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