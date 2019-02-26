ظريف يدعو الدبلوماسيين في الخارجية الايرانية الى البقاء في مناصبهم

دعا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، "الدبلوماسيين في الخارجية الايرانية الى البقاء في مناصبهم ومواصلة عملهم في الدفاع عن مصالح الجمهورية الاسلامية"، وذلك غداة إعلان استقالته المفاجئة.
وقال ظريف وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إنّ تأكيدي لجميع إخوتي وأخواتي الاعزاء في وزارة الخارجية وممثلياتها هو أن يتابعوا مسؤولياتهم في الدفاع عن البلاد بقوة وصلابة وأن يتجنبوا بشدة مثل هذه الإجراءات".
وكان ظريف يرد ّبحسب الوكالة الايرانية، على شائعات مفادها أنّ عددا كبيرا من الدبلوماسيين الايرانيين يستعد للاستقالة دعما له في حال قبل الرئيس الايراني حسن روحاني استقالته.
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