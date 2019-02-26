عمرو عزت سلامة: 400 جامعة بالاتحاد العربي من أصل 650

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، إن الاتحاد يعمل على وضع تصنيف عربي للجامعات بالمنطقة العربية.

وأضاف سلامة، بكلمته خلال ملتقى التعليم الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة: "نحن بصدد العمل في عدة مشروعات أتمنى أن يكون للجامعات العربية والمصرية إسهامات في هذه المشروعات وأولها المشروع الخاص بوضع تصنيف عربي للجامعات بالمنطقة العربية ولا يمنع من أن ينطبق على جامعات العالم حال الانتهاء منه وإقراره".

ولفت إلى أن الاتحاد بدأ بـ23 جامعة على مستوى المنطقة العربية، واليوم عدد الأعضاء 400 جامعة على مستوى الوطن العربي من أصل 650 جامعة عاملة في الوطن العربية.

ولفت إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على تنفيذ التوصية الصادرة من مجلس وزراء التعليم العالي العربي، بخصوص مشروع وضع الإطار العربي للمؤهلات والاتحاد يعمل عليه وهو ليس سهلا ولكن الاتحاد يحاول إنجازه في الفترة القادمة.

وأضاف: "من ضمن المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد قرار مجلس ضمان الجودة واعتماد البرامج الدراسية وليس فقط الكليات والمعاهد، وهذا المجلس هو الذي وضع مجموعة من الدلائل والمعايير المنتشرة في الوطن العربي كمعايير للجودة".

وأوضح أن الخطوات الجديدة التي يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية تتضمن اعتماد البرامج دراسية وليس مؤسسات أو كليات أو جامعات، ومن الموضوعات المهمة للغاية عقد الاتحاد لاتفاقية مع شركة سيفير الرائدة فى النشر العلمى والمالكة لسكوباس وهي اتفاقية لتأسيس منصة إلكترونية لاستضافة وإدارة ونشر المجلات العملية فى الوطن العربى لتلبية عدد كبير من المعايير المطلوبة لإدراج المجلات العربية فى قاعدة سكوباس العالمية لاستيفاء معايير الجودة".​