وزير الشباب: مشروع كبير للصحة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك مشروعًا كبيرًا للصحة الرياضية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأوضح، صبحي خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، الثلاثاء، أنه جاري الإعداد لهذا المشروع الضخم بناء على اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة.

وأضاف وزير الشباب، أن هناك معايير من وزارة الصحة بشأن النظام المثالي للتغذية وما يحتاجه الجسم الرياضي من متطلبات.​