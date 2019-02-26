محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 107 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط تاجر سلع غذائية وسيارة نقل قيادته – بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (2 طن "لب") غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما نجحت الحملات في ضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات قدرها (1,750 طن "مقطعات لحوم") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.. إحباط ترويج سلع غذائية فاسدة في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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