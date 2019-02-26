أميركا ترسل سفينتين حربيتين للعبور من مضيق تايوان في تحدٍ واضح للصين

أرسلت الولايات المتحدة سفينتين بحريتين عبر مضيق تايوان فيما يزيد الجيش الأميركي معدل الحركة عبر الممر المائي الاستراتيجي برغم معارضة الصين.

وتنذر هذه الرحلة بتصاعد التوتر مع الصين لكن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ستراها على الأرجح مؤشراً على الدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل تنامي الخلاف بين تايبه وبكين.

تأتي هذه الخطوة فيما قال ترامب إن الولايات المتحدة والصين "تقتربان بشدة" من إبرام اتفاق لإنهاء حرب تجارية ممتدة منذ شهور تسببت في تباطؤ النمو العالمي واضطراب الأسواق.

كما جاء مرور سفينتي البحرية الأميركية عبر مضيق تايوان قبل أيام من قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال الأسطول الأميركي في المحيط الهادي في بيان "مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة "حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادي".

فيما عبرت الصين عن غضبها بسبب تلك الخطوة. وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء "نعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بتحركات استفزازية لا تصب في صالح السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وقالت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الثلاثاء، إن السفينتين الأمريكيتين غادرتا المضيق بالفعل واتجهتا نحو الشمال.

وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت مرور السفينتين عن كثب ولم تلاحظ أي أمر خارج عن المألوف، ومن ثم فلا يوجد سبب للتأهب.